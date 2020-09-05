Владимир Зеленский Карантин в Украине Конституционный суд Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

В Запорожье мужчина устроил резню в кафе, есть жертвы

18:12
В Запорожье мужчина устроил резню в кафе, есть жертвы - фото 1
В Запорожье мужчина устроил резню в кафе, есть жертвы

В пятницу, 4 сентября, в г. Орехов Запорожской области мужчина устроил поножовщину. Пострадали несколько человек.

Всадили нож в грудь: полицейский неудачно зашел в метро

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

развлекательном заведении во время распития спиртных напитков между 35-летним мужчиной и группой его односельчан произошел конфликт, который перерос в драку. В результате старший мужчина достал нож и ударил им сначала 18-летнего парня, попав в грудную клетку, а потом еще троих 17-летних юношей, нанеся им непроникающие ранения конечностей и туловища", - говорится в сообщении.

В Запорожье мужчина устроил резню в кафе, есть жертвы - фото 205011

Позже на место ЧП явились правоохранители и успокоили злоумышленника. По факту преступления открыто уголовное производство (ч.1 п. 15 УКУ "Покушение на преступление", ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство"). Санкция по статье предусматривает до пятнадцати лет заключения.

Напомним, 17-летний подросток устроил массовую резню в Кировоградской области.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
нож Запорожская область Новости Украина Национальная полиция
Без табу
Другое на тему
Сын кандидата в мэры от Слуги народа задавил ребенка - ФОТО - фото 1
Сын кандидата в мэры от "Слуги народа" задавил ребенка: Полиция молчит - ФОТО, ВИДЕО
16:16
Россия намеренно сбила MH17 – адвокат родственников жертв - фото 1
Россия намеренно сбила MH17 - заявление
14:45
СOVID-19 нанес Украине мощный удар: Достигнут страшный антирекорд - фото 1
СOVID-19 нанес Украине мощный удар: Достигнут страшный антирекорд
12:39
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
Вчера, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00