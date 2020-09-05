В Запорожье мужчина устроил резню в кафе, есть жертвы

В Запорожье мужчина устроил резню в кафе, есть жертвы

В пятницу, 4 сентября, в г. Орехов Запорожской области мужчина устроил поножовщину. Пострадали несколько человек.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"В развлекательном заведении во время распития спиртных напитков между 35-летним мужчиной и группой его односельчан произошел конфликт, который перерос в драку. В результате старший мужчина достал нож и ударил им сначала 18-летнего парня, попав в грудную клетку, а потом еще троих 17-летних юношей, нанеся им непроникающие ранения конечностей и туловища", - говорится в сообщении.

Позже на место ЧП явились правоохранители и успокоили злоумышленника. По факту преступления открыто уголовное производство (ч.1 п. 15 УКУ "Покушение на преступление", ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство"). Санкция по статье предусматривает до пятнадцати лет заключения.

Напомним, 17-летний подросток устроил массовую резню в Кировоградской области.