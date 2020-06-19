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В Японии нашли мертвым украинского спортсмена (ФОТО)

12:00
Алексей Борисенко погиб во время восхождения на Фудзияму - фото 1
Алексей Борисенко погиб во время восхождения на Фудзияму

В четверг, 18 июня, в префектуре Яманаси заявили о том, что идентифицировали обнаруженное на одной из станций горы Фудзи еще 12 числа. Погибшим оказался украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко.

Поиски пропавшего спортсмена начались еще 7 марта, когда посольство Украины в Японии начало бить тревогу.

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Как оказалось, молодой человек прилетел в Страну восходящего солнца для участия в Токийском марафоне. Впрочем, мерпориятие не провели из-за начавшейся пандемии коронавируса, а Борисенко не оказалось на самолете для эвакуации. Более того, часть его вещей обнаружили в отеле.

В Японии нашли мертвым украинского спортсмена (ФОТО) - фото 201660

Последний раз на связь с родственниками и друзьями он выходил 28 февраля. Тогда же он говорил, что планирует подняться на стратовулкан.

В итоге в ходе поисков спасатели сначала нашли вещи украинца на высоте 2400 метров. Спустя почти месяц было найдено и тело, которое поначалу не могли опознать.

В полиции префектуры Яманаси утверждают, что Борисенко поднимался на гору самостоятельно и с ним произошел несчастный случай.

Примечательно, что восхождение на самую высокую точку Японии запрещено до июля месяца из-за постоянных неблагоприятных погодных условий. Так что спортсмен фактически пошел на и без того опасный подъем при наличии дополнительных рисков, о которых не мог не знать.

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