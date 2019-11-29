Украинские альпинисты погибли во время сборов в Словакии

В словацких Татрах погибли двое украинских альпинистов

В пятницу, 29 ноября, спасатели обнаружили тела двоих украинских альпинистов, которые считались пропавшими без вести во время спуска с Видловой башни в Высоких Татрах. После того, как они не прибыли в лагерь, их начали разыскивать спасатели.

Как утверждаюют члены клуба "Вертикаль", чрезвычайное происшествие случилось во время сборов Федерации альпинизма и скалолазания Киева.

На восхождение погибший инструктор альпинизма Владимир Михалко отправился вместе с Ириной Скрилевой. Пара сумела добраться до вершины, но спуститься у них не получилось.

Миссию по поиску и спасению еще вчера числящихся пропавшими пришлось приостановить из-за резко ухудшившихся погодных условий. Когда же ее возобновили, альпинистов нашли уже погибшими. Лишь сегодня утром тела украинских альпинистов спустили со злополучной горы.

Что именно произошло со спортсменами, неизвестно.

"Сегодня, во время сборов в словацких Татрах произошла большая трагедия. На спуске с маршрута в результате несчастного случая погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрилева", - сказанов в сообщени "Вертикали" на странице сообщества в Facebook. - Обстоятельства пока неизвестны, но факт, к сожалению, подтвержден, в том числе словацкими спасателями. Сочувствуем близким и пытаемся смириться с этой утратой".