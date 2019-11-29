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Украинские альпинисты погибли во время сборов в Словакии

18:00
В словацких Татрах погибли двое украинских альпинистов - фото 1
В словацких Татрах погибли двое украинских альпинистов

В пятницу, 29 ноября, спасатели обнаружили тела двоих украинских альпинистов, которые считались пропавшими без вести во время спуска с Видловой башни в Высоких Татрах. После того, как они не прибыли в лагерь, их начали разыскивать спасатели.

Как утверждаюют члены клуба "Вертикаль", чрезвычайное происшествие случилось во время сборов Федерации альпинизма и скалолазания Киева.

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На восхождение погибший инструктор альпинизма Владимир Михалко отправился вместе с Ириной Скрилевой. Пара сумела добраться до вершины, но спуститься у них не получилось.

Украинские альпинисты погибли во время сборов в Словакии - фото 192082

Миссию по поиску и спасению еще вчера числящихся пропавшими пришлось приостановить из-за резко ухудшившихся погодных условий. Когда же ее возобновили, альпинистов нашли уже погибшими. Лишь сегодня утром тела украинских альпинистов спустили со злополучной горы.

Украинские альпинисты погибли во время сборов в Словакии - фото 192083

Что именно произошло со спортсменами, неизвестно.

Украинские альпинисты погибли во время сборов в Словакии - фото 192084

"Сегодня, во время сборов в словацких Татрах произошла большая трагедия. На спуске с маршрута в результате несчастного случая погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрилева", - сказанов в сообщени "Вертикали" на странице сообщества в Facebook. - Обстоятельства пока неизвестны, но факт, к сожалению, подтвержден, в том числе словацкими спасателями. Сочувствуем близким и пытаемся смириться с этой утратой".

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