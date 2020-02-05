Китайский коронавирус распространяется бешеными темпами

В Китае за сутки зафиксировали почти 4 тысячи зараженных коронавирусом

Менее чем за сутки в Китае количество пораженных 2019-nCoV увеличилось почти на 20%. Кроме того, вызываемая вирусом пневмония забрала жизни 65 человек.

Как утверждают утром в среду, 5 февраля, работники государственного комитета по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР, в общей сложности в пределах Китая жертвами вируса стали 490 человек. У 24 тысяч 324 медики лабораторно подтвердили наличие 2019-nCoV в организме.

219 человек находятся в тяжелом состоянии. Смогут ли врачи сохранить им жизнь, неизвестно.

Распространяется болезнь в Гонконге, Макао и на Тайване - там зафиксировали 18, 10 и 11 случаев заражения соответственно.

Напомним, вчера рейс авиакомпании МАУ вывез из китайского города Саньи 203 гражданина Украины, после чего прекратила прямое авиасообщение с КНР. Само собой, прилетевших в "«Борисполь" отпустили, не поместив даже в карантин.

В общей сложности коронавирус достиг 24 стран мира. Большинство из них ввело режим чрезвычайной ситуации.

Среди всех заболевших выздоровели лишь 632 человека.

В Украине же пока не зафискирован ни один подтвержденный случай заражения коронавирусом, который, по официальным данным, появился на рынке в Ухани. При этом фактически наша страна готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников.