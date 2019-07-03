В Верховном суде развалили ЦИК и намекнули на сотрудничество с Шарием

ЦИК могла отказать Шарию, но не сделала это

Члены Центральной избирательной комиссии, зарегистрировав российского пропагандиста Анатолия Шария, не только нарушили закон, но и, де-факто, действовали в интересах пособника российских оккупантов.

Такие выводы можно сделать, исходя из анализа заявления председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины Михаила Смоковича.

По его словам, ЦИК вполне могла отказать Шарию и Клюеву в регистрации на выборах:

"ЦИК на мой взгляд могла вынести решение об отказе регистрации. Если смотреть на законодательство, на статью 61, то вы должны понимать, что вопрос составляющих характеристик статуса кандидатов ЦИК контролирует до голосования".

То есть, члены центризбиркома попросту не решились пойти против унизительного для Украины желания пропагандиста прорваться в Раду. Или же действовали в интересах Шария, хотя имели полное право забанить скандального и ненавидящего украинцев блогера.

Напомним, каким-то невероятным образом пособнику РФ в информационной войне удалось доказать ЦИК совершенно абсурдный факт проживания Шария в Украине в течение пяти последних лет, тогда как его в принципе не было на территории страны.

Примечательно, что уже на следующий день после возникших акций протеста против реванша рыгов в Киеве ЦИК уже пошла на попятную.