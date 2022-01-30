В Україні вперше запустили енергоблоки всіх АЕС

Кризу подолано / Енергоатом

30 січня в Україні вперше підключено до електоромережі усі 15 енергоблоків АЕС. Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 30 січня 2022 року, о 05:45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Триває набір потужності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі.

"Уперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно", - наголосили в компанії.

У Енергоатомі нагадали, що з грудня 2021 року компанія працювала 14-ма енергоблоками з 15-ти, забезпечуючи стабільне проходження осінньо-зимового періоду.