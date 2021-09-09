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В Україні починається бабине літо

09:47
Теплі деньки повернулися - фото 1
Теплі деньки повернулися / Піксабей

Цьогоріч в Україні метеорологічне явище, відоме як «бабине літо», починається з 8-9 вересня.

«Початок вересня був холодним та з нічними заморозками у більшості областей країни. Проте вже цими днями в Україні значно теплішає і потужний антициклон Hermelinde подарує всім нам сонячну та спокійну погоду. Тому готуємось зустрічати «бабине літо» та насолоджуємось приємним осіннім теплом», – повідомив Укргідрометцентр у фейсбуці.

Синоптики пояснили, що «бабине літо» – це період теплої та сухої погоди восени, пов’язаний зі стійким антициклоном. «Бабине літо» може настати як у вересні, так і у жовтні чи навіть листопаді, причому доволі часто воно спостерігається декілька разів впродовж осіннього сезону.

Сьогодні в Україні без опадів і 18-23° тепла. Завтра, за прогнозами синоптиків, буде хмарно і також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°; вдень 20-25°, на високогір’ї Карпат 15-17°.

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