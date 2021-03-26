В Україні почалася справжня весна
Незабаром!
Після довгої прелюдії в Україні нарешті стало тепло й прийшла справжня весна.
У п'ятницю, 26 березня, опади відступлять. Тільки в Криму очікується мокрий сніг. Практично на всій території України вигляне сонце і потеплішає до +10°. Найхолодніше буде в Сімферополі, тут стовпчики термометрів піднімуться до +2°.
Погода 26 березня у містах України
- У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.
- У Львові в п'ятницю очікується мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +9°.
- У Луцьку буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +8°.
- У Рівному в п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +7°.
- У Тернополі 26 березня вночі буде 0°, вдень +8°, хмарно.
- У Хмельницькому сьогодні буде хмарно, вночі -1°, вдень +6°.
- В Івано-Франківську сьогодні буде мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +9°, без опадів.
- У Чернівцях у п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +9°.
- У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, 0°...+8°.
- У Житомирі в п'ятницю - мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +9°.
- У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +8°.
- У Кропивницькому - малохмарно, температура вночі 0°, вдень +9°.
- У Полтаві сьогодні малохмарно, температура повітря +2°...+9°.
- В Одесі 26 березня - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +10°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +9°, мінлива хмарність.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарна погода з проясненнями, вночі 0°, вдень +10°.
- У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +8°.
- У Сумах сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+8°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +9°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +8°.
- У Сімферополі в п'ятницю - мокрий сніг, -1°...+2°.
- У Краматорську буде ясно і безхмарно, температура вночі -1°, вдень +8°.
- У Сєвєродонецьку очікується хмарна з проясненнями погода, температура вночі -1°, вдень +9°.
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