В Україні почалася справжня весна

Незабаром!

Після довгої прелюдії в Україні нарешті стало тепло й прийшла справжня весна.

У п'ятницю, 26 березня, опади відступлять. Тільки в Криму очікується мокрий сніг. Практично на всій території України вигляне сонце і потеплішає до +10°. Найхолодніше буде в Сімферополі, тут стовпчики термометрів піднімуться до +2°.

Погода 26 березня у містах України