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В Україні почалася справжня весна

09:02
Незабаром! - фото 1
Незабаром!

Після довгої прелюдії в Україні нарешті стало тепло й прийшла справжня весна.

У п'ятницю, 26 березня, опади відступлять. Тільки в Криму очікується мокрий сніг. Практично на всій території України вигляне сонце і потеплішає до +10°. Найхолодніше буде в Сімферополі, тут стовпчики термометрів піднімуться до +2°.

В Україні почалася справжня весна - фото 207512

Погода 26 березня у містах України

  • У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.
  • У Львові в п'ятницю очікується мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +9°.
  • У Луцьку буде хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +8°.
  • У Рівному в п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +7°.
  • У Тернополі 26 березня вночі буде 0°, вдень +8°, хмарно.
  • У Хмельницькому сьогодні буде хмарно, вночі -1°, вдень +6°.
  • В Івано-Франківську сьогодні буде мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +9°, без опадів.
  • У Чернівцях у п'ятницю - хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +9°.
  • У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, 0°...+8°.
  • У Житомирі в п'ятницю - мінлива хмарність, температура вночі +1°, вдень +9°.
  • У Черкасах - хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +8°.
  • У Кропивницькому - малохмарно, температура вночі 0°, вдень +9°.
  • У Полтаві сьогодні малохмарно, температура повітря +2°...+9°.
  • В Одесі 26 березня - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +10°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі 0°, вдень +9°, мінлива хмарність.
  • У Миколаєві сьогодні буде хмарна погода з проясненнями, вночі 0°, вдень +10°.
  • У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +8°.
  • У Сумах сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+8°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +9°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +8°.
  • У Сімферополі в п'ятницю - мокрий сніг, -1°...+2°.
  • У Краматорську буде ясно і безхмарно, температура вночі -1°, вдень +8°.
  • У Сєвєродонецьку очікується хмарна з проясненнями погода, температура вночі -1°, вдень +9°.

 

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погода Киев Новини Украина
УНІАН
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