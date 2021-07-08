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В Україні очікують на +35

16:39
Спека неможлива (с) - фото 1
Спека неможлива (с)

Найближчої доби в Україні очікується спекотна погода. Протягом 9 липня стовпчики термометрів у більшості областей підніматимуться до +29+33 градусів.

Про це у Facebook повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, передає Укрінформ.

"Антициклон, врешті решт, дійшов до України. У п'ятницю дощів в нас не буде. На відміну від, наприклад, Німеччини та Франції, де циклон зумовить і дощі, й прохолоду. Проте спека посилюється", - написала Діденко.

Далі, за її прогнозом, температура буде підвищуватися: «Найближчими днями, і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30+35 градусів».

У Києві в п'ятницю очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30 градусів.

"Спека в столиці триватиме й далі. Перший освіжаючий дощ, який видно на прогностичному київському горизонті, - на Петра й Павла, 12-го липня. Але гаряча погода все одно ще триватиме" – прогнозує Діденко.

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погода Новини Украина
Укрінформ
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