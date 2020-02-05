В Украину впервые прилетит культовый американский комик Луи Си Кей

Луи Си Кей будет выступать в зале, где телефоны будут недоступны для зрителей

Всемирно известный юморист и родоначальник современного стендапа намеревается дать концерт во киевском "Дворце Украина" 15 мая.

Билеты на выступление легендарного американца, судя по сайтам концертных агентств, стоят от 500 до 1500 гривен, но купить проходки уже практически невозможно - в свободной продаже осталось всего несколько мест.

В то же время не исключено, что организаторы решили создать искусственный ажиотаж и билеты делают доступными для покупки небольшими порциями.

Решили в агентстве и языковую проблему: за дополнительную плату в 150 гривен не знающим английского предлагают взять в аренду гарнитуру с синхронным переводом на украинский и русский языки.

Примечательно, что комик и его команда запретят киевлянам пользоваться мобильными телефонами, а также любыми устройствами, которые могут записывать видео или аудио в зале. Опасаясь слива хотя бы части выступления в свободный доступ, Луи Си Кей требует от зрителей скрыть девайсы в специальные Yondr кейсы. Телефонами же можно будет воспользоваться только в отведенных для этого местах.

Как известно, Луи Си Кей является владельцем шести премий "Эмми", которые он получил за свои сценарии. Кроме того, артист выпустил больше восьми альбомов полнометражных документально-комедийных концертных фильмов.

К слову, три года назад в США на фоне хайпа со скандалами и обвинениями звёзд в сексуальных домогательствах пятеро женщин заявили, что Луи Си Кей к ним приставал. Комик признал обвинения, заявив, что "безответственно воспользовался увлечением фанаток".