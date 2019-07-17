В Украину на съемки пустили фанатку Путина и оккупации Крыма телеведущую из РФ

Пограничники беспрепятственно пустили Борисову в Украину

Российская пропагандистка, мимикрирующая под тупую инстаграмщицу и работницу развлекательной индустрии, Дана Борисова, сумела без проблем прорваться в Киев, хотя пускать ее в страну работники ГПСУ были не должны.

Популярная в России ведущая написала о посещении Киева на своей странице в Instagram.

Как оказалось, в Украину Дана Борисова приперлась для участия в съемках шоу "Пацанки-4", которое будут показывать на российском телеканале "Пятница". Для чего представительнице страны-оккупанта и продюсерам развлекательного нужно было отправлять ведущую в Киев, неизвестно.

Тем не менее, популяризации идеи "братских народов" подобные командировки, определенно, помогут. Как, впрочем, и трансляции "Сватов" от "95 квартала". Но если показу телесериала покровительствует лично президент Зеленский, ведь именно он зашибает на этом баблишко, приезду Борисовой, он, скорее всего, не способствовал.

А оккупантка при этом прошла проверку пограничников, лишь ответив на стандартные вопросы. Но все ее изречения о том, что "Крым - Россия" на паспортном контроле ей почему-то не припомнили.

В ходе своего визита в нашу столицу Борисова встретилась с ватным другом Нели Штепы Виталием Козловским, забытыми звездами украинского шоубиза из группы "Неангелы", а также тусила на Майдане Независимоисти и в штабе российских шпионов - Киево-Печерской лавре.

"Прощаюсь с Киевом и еще раз повторюсь: он произвел на меня хорошее, доброе впечатление. Хотя, быть может, мне просто повезло, - написала Борисова. - Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды — в полтретьего ночи и полседьмого утра. Задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу".