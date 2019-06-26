Как к себе домой: в Украину пытался прорваться террорист из Госдумы

Евгений Марков хотел наладить бизнес-связи в Киеве, но был отправлен назад

Казалось бы, после практически тотального запрета на посещение нашей страны для граждан страны-агрессора, поток едущих в Киев и другие города Украины оккупантов должен был уменьшиться. Только чуть ли не каждый день пограничникам приходится разворачивать пособников Путина.

Во вторник, 25 июня, попытать счастье и прорваться в Киев решил и вовсе не рядовой террорист из России, а целый депутат Госдумы.

Представитель ЛДПР - партии начисто лишенных сознания и ополоумевших украинофобов - Евгений Марков как ни в чем ни бывало прилетел в столицу рейсом из Риги.

При попытке пройти паспортный контроль оккупанта приостановили и начали пробивать по базам ГПСУ, СБУ и МВД.

Как оказалось, Марков числился в списке находящихся под санкциями граждан России как несущий угрозу национальной безопасности. А поскольку за него адвокаты "95 квартала" в отличие от Федора Добронравова пока не заступились, пропустить в Украину оккупанта отказались.

В итоге путинского пособника отправили назад в Латвию ближайшим самолетом.

Российские СМИ утверждают, что в Украину кремлевский террорист, являющийся главой Ассоциации лесозаготовителей и деревобработчиков Тюменской области, прибыл для налаживания связей с теми, кто нелегально вырубает украинский лес, а также поставляет его в Евросоюз. Судя по всему, подумавший, что теперь уж можно депутат, решил просто толкать через Украину российские бревна.