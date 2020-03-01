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В Украину едет любимый российский артист сына Порошенко

16:00
Face собирается зажечь в Киеве - фото 1
Face собирается зажечь в Киеве

После хорошего пиара с видосиком о посещении своего концерта в Лондоне сыном экс-президента Петра Порошенко в Киеве собирается выступить с концертом ватоголовый российский рэпер Face.

Прибытие автора популярных среди малолетней и неразумной публики хитов "Я роняю запад" и "Мой калашников" запланировано на 11 сентября.

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Как утверждают организаторы концерта, которые, судя по всему, не видят никакой разницы, тащить в Киев нормальных артистов или российских террористов, недорэпер впервые приедет в Украину со своим новым альбомом "12". Кроме того, Face обещает исполнить все свои хиты сначала в столице, а потом поехать туром по всей нашей стране.

В Украину едет любимый российский артист сына Порошенко - фото 196596

Само собой, даже разговоры о прибытии Ивана Дремина, который известен молодняку под творческим псевдонимом, уже печальны. Как и то, что личность рэпера популярна в Украине из-за низких образования и социальной ответственности.

Причем последние качества демонстрируют как рядовые обитатели "ВКонтактика" и "Инстаграма", так и представители золотой молодежи типа 19-летнего Михаила Порошенко, который выбегал на сцену во время концерта Face в Британии и зажигал под крики "русские в Лондоне".

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