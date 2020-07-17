В Украине зафискировали 809 новых зараженных коронавирусом

Коронавирус не останавливает распространение

Утром в пятницу, 17 июля, в лабораториях Центра общественного здоровья провели 809 положительных ПЦР-тестов на наличие коронавируса в крови имеющих симптомы заболевания.

Как и в течение уже нескольких недель, данные официальной статистики не выбиваются за пределы установленной "нормы" в примерно 800-900 человек.

За минувшие же сутки, согласно информации ЦОЗ, все же выздоровело большее количество пациентов, чем выявили медики - 838 против 809.

В то же время 11 человек умерли от осложнений, вызванных китайским вирусом.

- Всего с начала фиксирования прихода пандемии в Украину COVID-19 обнаружили у 57 264 человек, из них 29 769 инфицированных выздоровели, а 1456 - умерли от осложнений. По состоянию на сегодня болеют 26 039 человек, - отметили медики.

Напомним, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.