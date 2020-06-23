В Украине зафиксировали 833 новых случаев заражения коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом растет по экспоненте

Новый уровень распространения опасной болезни, на который страна перешла благодаря централизованному и нелогичному ослаблению карантина, а также тотальному забиванию людей на все возможные нормы, может привести к тому, что ситуация окончательно выйдет из-под контроля.

Если в первые несколько месяцев после начала карантина количество свободных койкомест в больницах оставалось весьма большим, то ежедневные приросты больных в таких количествах могут очень быстро умножить и без того плохо работающую систему здравоохранения на ноль.

Особенно с учетом заражаемости среди медиков, ведь в правительстве просто разворовали миллиарды на закупке средств безопасности для врачей и медсестер.

Как заявили сегодня в центре общественного здоровья, за минувшие сутки в лицензированных лабораториях получили 833 положительных теста на COVID-19. Кроме того, от коронавируса скончались 23 человека, а выздоровели всего 314.

- С момента начала пандемии в Украине зафиксировали 38 074 больных, умерли 1035 человек, а выписаны из больниц - 16956 пациентов, - отметили в ЦОЗ. - Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Киеве - 4429, Черновицкой и Львовской областях - 4419 и 4420 соответственно.

Само собой, все рассказы и пояснения чиновниками скачкообразного увеличения статистики "устранением очереди на тесты" являются полной ложью, ведь количество проводимых ежесуточно тестов сохраняется на крайне низком уровне с тенденцией к уменьшению. Если раньше, согласно официальной статистике, из 44 проведенных за 24 часа анализов показывали 100-200 зараженных, то сейчас при шести тысячах тестов выявляют почти по тысяче инфицированных.

Напомним, в Украине за прошлую неделю было зафиксировано три антирекорда по росту заболеваемости. В минздраве поначалу валили все на не соблюдающих карантин людей, а затем и вовсе объявили наступление второй волны коронавируса. Хотя на самом деле из-за совокупности факторов и непрофессионального действия властей распространение вируса просто окончательно вышло из-под контроля.

Как известно, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.