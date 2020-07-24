В Украине за сутки коронавирусом заразились около тысячи человек

Коронавирус ускоряет темпы распространения

За четверг, 24 июля, в Центрах общественного здоровья проанализировали 15 тысяч взятых у населения с симптомами заражения коронавирусом тестов. Почти каждый 15-й был положительным.

Как заявили в министерстве здравоохранения, за сутки прирост количества инфицированных превысил некую точку стабильности в 800 с лишним человек.

Правда, и количество сделанных согласно официальной статистике тестов несколько увеличилось.

- От вызванных коронавирусом осложнений за прошлые сутки скончались 20 человек. 886 украинцев выздоровели, - отметили в ЦОЗ. - Всего с начала пандемии зафиксировано 62 823 случая инфицирования. Жертвами болезни стали 1571 человек, а 34 866 граждан выздоровели.

Напомним, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.