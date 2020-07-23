В Украине снова обнаружили 856 инфицированных коронавирусом

Коронавирус снова поразил 856 человек

Изо дня в день количество проведенных Центром общественного здоровья положительных тестов практически не меняется. При этом ситуация с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм ухудшается с каждым днем.

Как сообщили сегодня в министерстве здравоохранения, по сравнению с предыдущими сутками, согласно официальной статистике, ситуация несколько ухудшилась.

Поскольку количество новых случаев инфицирования оказалось меньшим, чем цифра выздоровевших за 24 часа людей.

- Всего с момента начала пандемии зафиксировано 61 тысяча 851 заболевших. 1551 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в больницах скончались 17 пациентов. 34 тысячи инфицированных выздоровели, - отметили в ЦОЗ.

Напомним, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.