В Украине за сутки - почти 1500 зараженных коронавирусом

Антикоронавирусные рекорды бьются каждый день

За четверг, 6 августа, в Украине снова зафиксировали максимальное с момента начала пандемии количество инфицированных за сутки. Кроме того, уже третий день подряд в стране умирает больше 30 человек с COVID-19.

Третий антирекорд подряд и недельный рост зараженных, уменьшающееся количество койкомест в больницах и все большие цифры потенциально инфицированных контактирующих лиц, - таковы результаты фактического отсутствия карантина в стране.

Украинцы по-прежнему отрицают существование коронавируса и упорно не хотят носить маски, из-за чего в скором времени система здравоохранения может быть перегружена. Кроме того, среднесуточный прирост зараженных в нашей стране один из самых больших в Европе.

- За минувшие сутки в лабораториях ЦОЗ были проведены 1453 положительных теста на COVID-19. В больницах от осложнений, вызванных инфекцией, умерли 33 человека. Всего в стране зафиксирован 78 261 случай заражения коронавирусом. Из них 1852 - летальных, 43055 человек выздоровели.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.