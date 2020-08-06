Фрегат "Гетман Сагайдачный" частично утратил обороноспособность из-за COVID-19

На "Гетмане Сагайдачном" обнаружили коронавирус

В четверг, 6 августа, 30 моряков-членов экипажа флагмана украинского военно-морского флота были отправлены на карантин.

К такому решению пришло руководство военно-морской базы "Юг", отреагировав на угрозу массового заражения людей на фрегате.

Подтвержден случай инфицирования COVID-19 на "Гетмане Сагайдачном" был еще 4 августа. С того момента три десятка контактировавших с больным моряков заперли в вертолетном ангаре корабля. Там они пробудут две недели.

Удастся ли предотвратить вспышку коронавирусной инфекции на единственном фрегате ВМС, неизвестно. Но для этого морякам однозначно придется использовать средства индивидуальной безопасности правильно, а не так, как это делает большинство жителей Украины.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.