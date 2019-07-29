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В Украине уничтожили реестр коррупционеров. Что творится?

13:30
В Украине уничтожили реестр коррупционеров. Что творится? - фото 1
В Украине уничтожили реестр коррупционеров. Что творится?

В Украине закрыли реестр коррупционеров. Об этом сообщает "Опендатабот".

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Как передает СМИ, с 14 августа 2018 Минюст каждые 7-10 дней публиковал списки коррупционеров, лишая их возможности "работать" на государство минимум на 3 года. Как результат, страна узнала имена 24 тыс. "героев".

"Согласно постановлению Кабмина, Национальное агентство проводило проверку претендента на государственный пост в реестре коррупционеров. Если человек попал в реестр, то в течение трех лет ее не было брать на работу в Госорганы", - отметил директор Центра политико-правовых исследований Тарас Бойко.

Однако с 25 июня 2019 имена злоумышленников перестали появляться на упомянутом ресурсе. А теперь сайт и вовсе ликвидирован, что позволит правонарушителям вернуться в госаппарат

Правда, Центр по противодействию коррупции запланировал запуск нового реестра. Но есть один нюанс: он не будет публичным, следовательно над всеми нами нависла угроза возвращения "Держиморд".

 

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