В Украине снова зафиксировали почти 700 новых заражений коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом украинцев постоянно растет

До вчерашнего антирекорда лабораториям Центра общественного здоровья не хватило всего шесть положительных тестов на коронавирус. В общем же, как бы нам не пытались говорить о плато и продвижении очереди на тестирование, факт остается фактом: отмена карантина привела к резкому скачку заражений.

Утром в пятницу, 12 июня, в ЦОЗ опубликовали обновленную статистику по коронавирусу, которая теперь составляет 29 753 зараженных с момента фиксации первого инфицированного в Украине.

За сутки прирост больных был почти точно равен вчерашним показателям - 683 зараженных. Выявили их после 11663 проведенных тестов, так что рассказы главного эпидемиолога страны Виктора Ляшко о "продвижении очереди исследований" являются обычной ложью, ведь в разгар карантина лаборатории якобы проводили до 40 тысяч тестов в сутки. Более того, в МОЗ и вовсе называли какие-то заоблачные цифры пропускных способностей аккредитованных для проверок лабораторий, так что если очередь на анализ биоматериалов и существует, то на количество выявленных подтвержденных диагнозов она никак не влияет.

- По состоянию на 12 июня зафиксировано 16 новых летальных случаев. Выздоровели 426 человек, - отметили в ЦОЗ. - Всего выписаны из больниц с отсутствием коронавируса в организме 13 567 пациентов. Летальных случаев из-за осложнений коронавируса - 870.

Напомним, за минувшие сутки, согласно официальной статистике, в Украине был поставлен антирекорд по количеству новых заражений опасной болезнью. В лабораториях зафиксировали почти 689 подтвержденных проб, что свидетельствует о полном провале действующих карантинных мер. Впрочем, работают они исключительно на бумаге, поскольку вопреки не соответсвию статистики требованиям МОЗ для послаблений в столице открываются кафе и рестораны, а люди вообще перестают носить маски и соблюдать дистанцию.

К слову, период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.