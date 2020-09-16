В Украине снова поставлен смертельный антирекорд от COVID-19

Коронавирус убивает

За вторник, 15 сентября, в больницах страны от коронавируса скончались 76 пациентов. Эта цифра является рекордной с момента фиксации начала эпидемии в Украине.

Как заявили сегодня в Центре общественного здоровья, за минувшие сутки лаборатории ЦОЗ вместе с частными провели 2958 положительных теста на коронавирус.

При этом общее количество проведенных ПЦР-тестов по сравнению с прошлым днем не увеличилось. Поэтом и количество выявленных новых случаев заражений не стало большим.

Всего же коронавирусом инфицировались 162 660 человек. Из них 3340 умерли, а 72324 пациента выздоровели. Цифра активных случаев болезни по состоянию на сегодня составляет 86 996 зараженных. Еще две недели назад этот показатель был почти на треть меньшим. Его рост свидетельствует о предстоящем схлопывании медицинской системы из-за перегрузки и нехватки койкомест для оказания помощи инфицированным.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.