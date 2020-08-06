В Украине снова поставили антирекорд заражаемости и смертности от COVID-19

Коронавирус распространяется из-за отсутствия карантинных мер

С каждым днем фактического отсутствия карантина и ограничений в стране Украина приближается к моменту, когда система здравоохранения будет перегружена из-за огромного потока пациентов. Этого не понимают ни простые люди, ни представители власти.

За минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья провели 1318 положительных тестов на COVID-19. Это - новый антирекорд по заражаемости.

Кроме того, печально увеличились и статистика умерших от осложнений коронавируса пациентов. За вчерашний день скончался 31 человек. И это тоже максимальная цифра за период пандемии. Правда, в случае массового распространения заболевания все эти показатели наверняка станут куда большими.

- Всего в Украине диагностировали COVID-19 у 76 808 человек. 1819 случаев болезни закончились летально, - отметили в ЦОЗ.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.