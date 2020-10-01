В Украине снова антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19

В Украине второй день подряд антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 4069 человек, зафиксировано 64 летальных случая, 2083 пациента выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело213 028 человек, из них 94 443 выздоровели, летальных исходов — 4193.

Напомним, правительство продлило карантин до 31 октября со смягчением с 22 мая.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

По состоянию на утро 1 октября в мире выявили более 34,1 миллиона случаев COVID-19, более миллиона человек умерли

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.