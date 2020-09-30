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Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19

13:20
ВР не будет собираться на заседания - фото 1
ВР не будет собираться на заседания

Из-за роста количества больных в парламенте нардепы решили отказаться от проведения пленарных заседаний на этой неделе. Вынужденный отпуск у носителей мандата продлится как минимум до следующего понедельника.

О решении уйти на карантин заявил сегодня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прямо в ходе заседания парламента.

За сутки коронавирусом заразились больше 4 тысяч украинцев

- За вчера и позавчера у нас заболело большое количество людей в этом зале. Большое количество людей заболело в аппарате Верховной Рады. За последние несколько дней заразились до десяти человек. Депутатские фракции и группы обратились с предложением в четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы Верховная Рада продолжала свою работу и дала возможность уменьшить концентрацию людей в одном помещении. Думаю, сегодня мы сможем рассмотреть такое постановление, - отметил Разумков.

Примечательно, что реально усиливать карантин в Украине ни нардепы, ни члены правительства не собираются. А люди продолжают забивать на выполнение банальных норм для недопущения распространения болезни. Более того, огромное количество работодателей принудительно выгоняет на работу сотрудников, невзирая на то, что их труд может быть удаленным. При этом даже в случае обнаружения инфицированных никаких действий никто не предпринимает.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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