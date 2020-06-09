В Украине провели минимальное количество тестов на коронавирус: заболевших "все меньше"

В ЦОЗ постоянно снижают количество проводимых тестов

За минувшие сутки лаборатории Центра общественного здоровья выявили меньшее количество новых случаев инфицирования COVID-19, чем было озвучено вчера. При этом количество проведенных за 24 часа тестов снизилось до критического минимума.

Как свидетельствуют данные на сайте ЦОЗ и Кабмина, по состоянию на сегодня в Украине лабораторно подтвердили 27 тысяч 856 случаев заражения коронавирусом.

За сутки медики провели всего 6 359 ПЦР-тестов, что является просто невероятно маленьким количеством, которое вообще не способно помочь чиновникам отследить ход расрпостранния болезни по стране и хоть как-то взять его под контроль.

При этом статистика по зараженным, если не учитывать постоянное снижение тестирования, свидетельствует о фейковом снижении заболевших - 394 новых случаев.

"За минувшие сутки зафиксировано 13 летальных случаев. Выздоровели - 217 пациентов. Всего с момента наступления пандемии медики выписали 12 412 человек. Умерли от коронавируса - 810", - подчеркнули в ЦОЗ.

Напомним, несмотря на рост количества заболевших, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. С сегодняшнего дня в стране разрешена работа кафе и ресторанов, а также запущены внутренние авиперелеты. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.