В Украине поставлен антирекорд по смертям от COVID-19

От коронавируса умирает все больше украинцев

За минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья провели 23 990 тестов методом ПЦР на наличие COVID-19 у людей.

Судя по результатам, практически каждый десятый тест оказался положительным - за сутки в стране обнаружили 2430 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Впрочем, без печальных антирекордов сегодня не обошлось. В больницах скончались 54 человека с COVID-19. Всего же с начала пандемии от осложнений, вызванных новым вирусом, умерли 2710 пациентов.

Преодолели болезнь 59 676 человек. Большая же часть инфицированных, у которых лабораторно подтвердили заражение, находится в стадии болезни - 65 842 пациента.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.