В Украине подняли минимальную зарплату и увеличили налоги

Вместе с минималкой вырастут доходы Пенсионного фонда и взносы в бюджет

Во вторник, 1 сентября, вступил в силу закон, который был принят "слугами народа" ради выполнения популистского решения Владимира Зеленского. И хотя отныне власти будут кричать о том, что повысили минималку, на самом деле лучше жить украинцам от этого не станет.

Более того, большинство населения теперь будет отдавать больше денег государству, получая чистыми на руки не изменившиеся суммы.

Согласно внесенным нардепами изменениями в закон "О государственном бюджете на 2020 год", с сегодняшнего дня украинцы, которые получают минимальную зарплату, будут получать на 277 гривен больше - 5000 гривен.

При этом стоит учитывать, что абсолютное большинство граждан получают больше минимальной зарплаты, поэтому для них нововведение в плюс никак не скажется. А вот представители бизнеса, коих в стране огромное количество, отныне будут вынуждены оплачивать большие суммы, чем обычно. Ведь размеры Единого социального взноса и оплаты в Пенсионный фонд напрямую зависят от минималки.

По оценкам правительства, за счет повышения минималки в ПФ украинцы всего за три месяца 2020 заплатят на 1,7 миллиарда гривен больше, чем должны были, а в местные бюджеты переплата составит 1,2 миллиарда.

Таким образом, у Зеленского надеются наполнить пустующий бюджет и рассказывать при этом об улучшении уровня жизни.

Кроме того, как утверждают эксперты, повышение минималки может сказаться на росте инфляции. Впрочем, с учетом крайне незначительного повышения эти цифры всерьез коррелировать вряд ли будут.