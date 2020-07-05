В Украине почти 50 тысяч человек заразились коронавирусом

Украина проигрывает борьбу с коронавирусом

За минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья обработали 823 положительных теста на коронавирус. При этом общее количество выявленных зараженных с момента первого зафиксированного инфицированного приближается к 50 тысячам человек.

Как заявили сегодня в министерстве здравоохранения, даже официально фиксируемые темпы распространения коронавируса остаются на очень высоком уровне, который позволяет Украине занимать первые места в антирейтинге роста заболеваемости в Европе.

В общем же борьбу с пандемией страна проваливает чуть больше, чем полностью: нет ни соблюдения карантина, ни массового тестирования.

При этом что касается выявления случаев заражения, за последнюю неделю они странным образом варьируются в пределах примерно 800 человек в день. Хотя по логике вещей, даже при отсутствии противоэпидемиологических мер количество инфицированных должно расти и с учетом не увеличивающегося тестирования.

"По состоянию на утро 5 июля в Украине зафиксировано 1249 смертей от COVID-19. За сутки скончались еще 22 пациента. В то же время полностью выздоровели 21376 украинцев. Вчера болезнь преодолел 221 человек".

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Более того, вопреки решению местных властей в ряде регионов об ограничениях работы, развлекательные заведения продолжают работу с нарушениями и не придерживаются никаких правил.