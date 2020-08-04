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В Украине опять больше тысячи новых зараженных коронавирусом

09:20
В Украине опять больше тысячи новых зараженных коронавирусом - фото 1

В понедельник, 3 августа, в лабораториях Центра общественного здоровья провели 1061 положительный тест на COVID-19. Количество инфицированных на грани рекордного фиксируется каждый день в течение недели.

За последние сутки от осложнений, вызванных новой болезнью, умерли 26 человек. 737 пациентов выздоровели.

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Как и за всю прошлую неделю, цифра зараженных больше, чем преодолевших COVID-19, а это говорит о постоянном ухудшении общей ситуации в стране. Впрочем, в правительстве никаких кардинальных действий предпринимать не собираются. Более того, даже в городах, которые были определены властями "красной" зоной, отказываются от усиления карантинных мер.

Антирейтинг по количеству новых заражений продолжает возглавлять Львовская область, где за сутки заболевание подтвердили у 146 человек. Всего в регионе зафиксировали более 10 000 случаев.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.

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