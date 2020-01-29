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Киевские провайдеры массово разблокировали доступ ко Вконтакте и "русской весне"

19:00
Столичные провайдеры массово открывают доступы к российским соцсетям - фото 1
Столичные провайдеры массово открывают доступы к российским соцсетям

Невзирая на обещания Зе команды в лице главы СНБО не снимать запрет на доступ в Украине к пропагандистским ресурсам страны-агрессора, решение о разблокировке сайтов все же было принято. Правда, не ясно, в кабинетах чиновников или просто в офисах провайдеров.

Хотя официально представительства почти всех компаний, которые предоставляют услуги доступа к сети Интернет, разблокировку соцсетей страны-террориста и их пропагандистских ресурсов не подтверждают, пользователи с недавних пор без проблем могут черпать искаженную информацию, которая угрожает нацбезопасности Украины.

"Вконтакте" разрешат?: в СНБО дали ответ

Вполне может быть, что провайдеры просто решили отказаться от непопулярного среди уставших от войны решения и, посмотрев на позицию властей, своевольно разблокировали доступ без официального на то разрешения.

Киевские провайдеры массово разблокировали доступ ко Вконтакте и 'русской весне' - фото 195058

По крайней мере, источники Без Табу в СБУ утверждают, что никакой запрет никто не снимал, а доступ ко ВКонтакте, Яндексу, Одноклассникам и другим российским сервиса не может быть предоставлен легально.

Тем не менее, пользователи крупнейших провайдеров Berline, "Адамант", Информационные технологии, KievLine, Місто-ТВ и многих других с недавних пор получили возможность беспрепятственно черпать информацию с пропагандистских ресурсов без использования VPN.

Киевские провайдеры массово разблокировали доступ ко Вконтакте и 'русской весне' - фото 195057

Такая ситуация, к слову, отслеживается далеко не на всех провайдерах. Lanet, Укрком, Rootа ISP и другие компании по-прежнему чтят закон.

Напомним, российские соцсети попали под запрет в 2017 г. Однако это не помешало "ВК" и "ОК" оставаться одними из самых популярных сайтов в Украине.

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