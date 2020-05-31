В Украине диагностировали еще почти полтысячи новых зараженных коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом растет

За минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья подтвердили диагнозы еще 468 украинцам, которые сумели заставить врачей сделать им тест на коронавирус. В итоге официальная статистика зараженных за сутки фактически вернулась на пиковые показатели.

Как свидетельствуют признанные медиками данные, с момента обнаружения COVID-19 в Украине инфекция поразила 23672 человека.

За всю прошедшую неделю показатели прироста числа заболевших шли вверх на уровне 300-500 человек в сутки. Такой прирост с минимальных цифр во время работы карантина связан с тем, что правительство ослабляет бездумно внедренные ограничения, а люди совершенно забили на социальное дистанцирование и другие меры предосторожности.

Так что если ситуация не изменится кардинальным образом не изменится, постоянно растущее "плато Ляшко" вполне может превратится в уходящий вертикально вверх график.

"С момента начала пандемии 708 пациентов с коронавирусом умерли, а 9538 выздоровели", - заявили в Центре общественного здоровья.

Примечательно, что сейчас, несмотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.