В Украине - 1112 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирусом заражается все больше украинцев

"Плато Ляшко", о котором говорил главный санитарный врач Украины при ежедневном росте количества больных на 400-800 человек, незаметно для МОЗ увеличилось до 1000-1200 фиксируемых случаев в сутки.

При этом в рамках адаптивного карантина усиливать ограничения на территории большей части страны в правительстве не собираются.

Как и переходить от слов к делу и реально контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

В субботу, 1 августа, в лабораторных центрах МОЗ были проведены 1112 положительных тестов на COVID-19. При этом выздоровели от болезни всего 235 человек. Это говорит о том, что тенденция может привести к заполнению всех койкомест в больницах в весьма короткий срок.

- Общее количество зараженных с момента начала пандеми - 72 тысячи 168. 1725 украинцев умерли, а 39 543 выздоровели, - отметили в Центре общественного здоровья.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.