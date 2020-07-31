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На Закарпатье мужчина избил 12-летнюю девочку, которая случайно попала в ДТП (ВИДЕО)

19:00
Взрослый мужик избил маленькую девочку - фото 1
Взрослый мужик избил маленькую девочку

Вопиющее ЧП случилось 26 июля на территории курортного комплекса "Воеводино" в селе Турья Пасека Закарпатской области. Школьница въехала в семью пешеходов на велосипеде, после чего ее жестоко избил 39-летний мужчина.

Как заявили в пресс-службе полиции региона, девочка попала в ДТП из-за того, что ехала на велике и выткала в телефон.

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Не замечая ничего, школьница выехала на тротуар и врезалась в семью, которая шла по тротуару. Момент столкновения велосипеда запечатлела одна из камер наблюдения санатория.

На записи видно, как девочка влетает в семью из двоих взрослых, а также двух девочек, после чего падает на асфальт. В итоге озверевший злоумышленник отбросил велосипед в сторону, подошел к школьнице и мощнейше ударил ее кулаком по лицу. После 39-летний неадекват выхватил у ребенка телефон из рук, разбил его и выкинул.

Девочку с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализировали медики "скорой", а мать пострадавшей написала заявление в полицию.

- Мы отдыхали в воскресенье в "Воеводино", дочь каталась на велосипеде и упала. Неизвестное лицо ее побило, ударило ее по голове. Разбил он и телефон. Ребенок сейчас лежит с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У ребенка очень сильные головные боли, рвота. Главное – очень большой страх, ребенок закрылся, — рассказала мама школьницы.

По факту ЧП открыто уголовное дело. Избившего девочку уже нашли и задержали.

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