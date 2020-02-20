Трамп уволил замглавы Пентагона из-за поддержки Украины

Трамп увольняет нелояльных к нему чиновников

После несостоявшегося импичмента и применении этой процедуры к нему президент США начал мстить чиновникам, которые выражали поддержку Киеву.

Так, в среду, 19 февраля, на своей странице в Twitter американский лидер написал о том, что продолжает избавляться от нелояльных к нему госслужащих.

Дональд Трамп добился увольнения из-за украинского вопроса заместителя главы министерства обороны по политическим вопросам Джона Руда. В прошлом году последний подтвердил, что Украина провела все антикоррупционные реформы для получения военной помощи от США. Это означало, что выделение средств для ВСУ были заблокированы президентом Штатов незаконно.

"Я хотел бы поблагодарить Джона Руда за его службу нашей стране и пожелать ему успехов в его будущих начинаниях!", - написал Трамп в Twitter.

Сам уволенный с важной для нашей страны должности утверждает, что причиной для лишения его кресла было именно решение президента.

Это уже не первое увольнение, связанное с процессом об импичменте Трампа. Ранее был уволен посол США при ЕС Гордон Сондленд, эксперт по вопросам Украины Совета национальной безопасности США, подполковник Александр Виндман, а также его брат Юджин, который был юристом в Совете национальной безопасности США.

Напомним, главу США обвиняли в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом правления которой является Хантер Байден - сын главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия. И этот факт был доказан, но лишить президента США должности конгрессмены так и не смогли.