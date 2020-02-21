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В США назначили прокурора по делам Украины

11:00
В США появился прокурор по связанным с Украиной "политически чувствительным" делам - фото 1
В США появился прокурор по связанным с Украиной "политически чувствительным" делам

В четверг, 21 февраля, в министерстве юстиции Штатов определились с назначением прокурора, который будет заниматься контролем связанных с делами Украины расследований.

Об этом сказано в письме конгрессмену Джеррольду Недлеру, который возглавляет комитет юстиции парламента.

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Как утверждает замминистра юстиции США Стивен Бойд, прокурор Бруклина Ричард Донохью отныне будет курировать связанные с Украиной дела, в том числе и расследование махинаций Игоря Коломойского, которого вместе с его партнером подозревают в масштабном отмывании денег в Штатах.

Могут затронуть перестановки в американской прокуратуре и дело компании "Бурисма", которое Дональд Трамп хочет использовать для давления на своего конкурента на президентских выборах Джо Байдена.

- В обязанности Стивена Бойда входит оценка, расследование и решение любых юридических вопросов, связанных с Украиной, открытие новых расследований и расширение существующих, - подчеркнул замминистра.

Бойд является сорантником нынешнего генпрокурора Джеффа Сешнса и, как пишут американские СМИ, поможет своему шефу лучше контролировать политически чувствительные дела.

Напомним, из-за давления со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, американскому лидеру чуть не объявили импичмент. Нарушитель сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод, а минюст юридически объявил Трампа преступником. В итоге разбирательств, президент остался на посту, но украинский вопрос в США стал весьма чувствительным делом.

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