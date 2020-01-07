В США наконец-то утвердили посла Украины

Владимир Ельченко официально стал посолом Украины в США

С момента увольнения Зеленским успешно работавшего представителя нашей страны в США Валерия Чалого, Зе команда почти полгода не могла согласовать с американскими чиновниками кандидатуру нового посла.

Работникам украинского МИД удалось порешать с претендентом на должность посла лишь к концу декабря прошлого года, после чего президент Владимир Зеленский сразу же подписал указ о назначении Владимира Ельченко.

Судя по всему, Зе команде было настолько важно все же приступить к налаживанию отношений с Вашингтоном не только за счет проплаченных лоббистов, что вопрос назначения посла просто "горел". При этом кандидатуры выдвигаемых на Банковой кандидатов американцы упорно не согласовывали, пока у Зеленского не придумали весьма хитрый ход.

Опытнейшего дипломата, который несколько лет был постоянным представителем Украины в ООН, сняли с должности и перевели на новое место в посольстве.

Ельченко трудится в Штатах не первый год, и его хорошо знают американские госслужащие, так что проблем с согласованием кандидатуры посла на сей раз уже не было.

А утром во вторник, 7 января, по местному времени, Ельченко вручил Дональду Трампу верительные грамоты, после чего официально стал главой дипломатического представительства Украины в США.

"Это честь для меня представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, которые всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство будет расти на пользу обеим нациям", - подчеркнул посол.