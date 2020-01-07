Ликвидация Сулеймани Золотой Глобус 2020 Владимир Зеленский

В США наконец-то утвердили посла Украины

12:00
Владимир Ельченко официально стал посолом Украины в США - фото 1
Владимир Ельченко официально стал посолом Украины в США

С момента увольнения Зеленским успешно работавшего представителя нашей страны в США Валерия Чалого, Зе команда почти полгода не могла согласовать с американскими чиновниками кандидатуру нового посла.

Работникам украинского МИД удалось порешать с претендентом на должность посла лишь к концу декабря прошлого года, после чего президент Владимир Зеленский сразу же подписал указ о назначении Владимира Ельченко.

Украина получит новую партию Javelin: Контракт заключен

Судя по всему, Зе команде было настолько важно все же приступить к налаживанию отношений с Вашингтоном не только за счет проплаченных лоббистов, что вопрос назначения посла просто "горел". При этом кандидатуры выдвигаемых на Банковой кандидатов американцы упорно не согласовывали, пока у Зеленского не придумали весьма хитрый ход.

Опытнейшего дипломата, который несколько лет был постоянным представителем Украины в ООН, сняли с должности и перевели на новое место в посольстве.

Ельченко трудится в Штатах не первый год, и его хорошо знают американские госслужащие, так что проблем с согласованием кандидатуры посла на сей раз уже не было.

А утром во вторник, 7 января, по местному времени, Ельченко вручил Дональду Трампу верительные грамоты, после чего официально стал главой дипломатического представительства Украины в США.

"Это честь для меня представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, которые всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство будет расти на пользу обеим нациям", - подчеркнул посол.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
МИД Украины посол США Владимир Ельченко Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Комик Сивохо пропагандирует дружбу с русскими под эгидой РПЦ - фото 1
Проект президента: Сивохо заявил о показе поздравлений из Донецка по украинским каналам
16:00
"Всем вкусной кути" Зеленский поздравил украинцев с Рождеством – ФОТО - фото 1
"Всем вкусной кутьи": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством – ФОТО
Вчера, 21:44
МИД Украины посчитал всех узников Кремля. Цифра поражает - ВИДЕО - фото 1
Экс-узники Кремля призвали мир вызволить украинских пленных - мощное ВИДЕО
Вчера, 16:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
09:00
Время подводить итоги - фото 1
ТОП-10 лучших фильмов 2019 года по версии критиков Без Табу
01 января, 21:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
01 января, 20:00
Загрузка...