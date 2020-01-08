В СНБО создали оперативный штаб из-за катастрофы "Боинга" МАУ в Иране

Украина отправит в Иран спецрейсы МИД и минобороны

Утром в среду, 8 января, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о создании оперативного штаба, который будет заниматься решением всех вопросов, связанных с крушением рейса Тегеран-Киев возле международного аэропорта Имама Хомейни.

На своей странице в Facebook представитель Зе команды написал о том, что создал штаб по поручению Зеленского, который сегодня утром вылетел в Киев из Омана, где находился на отдыхе.

Руководить работой штаба будет лично Данилов.

- В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украини, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, председатель Службы безопасности Украины, министр внутренних дел Украины, а также председатель Службы внешней разведки Украины и председатель

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Занимаемся организацией комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснением всех обстоятельств трагедии и предоставления оперативной информации, - подчеркнул глава СНБО. - Достоверно известно, что на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Сегодня из Киева в Тегеран вылетят спецрейсы от МИД и министерства обороны, которые займутся вывозом тел погибших.

Как известно, в ночь на среду, 8 января, самолет МАУ вылетал из Международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась. Судя по видеозаписям, которые жители Ирана выложили в соцсетях, лайнер загорелся уже в воздухе, а многие повреждения самолёта говорят о том, что он попал под обстрел. Никто из находившихся на борту не выжил.