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В СНБО хотят поставить на учет всех украинцев с аккаунтами "ВКонтакте"

14:00
Все пользователи "ВКонтакте" будут стоять на учете - фото 1
Все пользователи "ВКонтакте" будут стоять на учете

Украинцы, которые пользуются запрещенными российскими соцсетями, должны находиться на учете правоохранительных органов, а также быть на особом контроле у государства.

С таким заявлением выступил в пятницу, 25 сентября, секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, использование "Вконтакте" - личная ответственность каждого, а не только забота провайдеров, которые, к слову, массово разблокировали все российские соцсети и ресурсы.

- Я хотел бы обратить внимание пользующихся этим запрещенным ресурсом. Это должна быть их ответственность - зачем они это делают и для чего они это делают. Дело в том, что благодаря системе, которая сейчас начинает работать, обо всех таких пользователях мы будем знать. Они будут все находиться на учете. Если они станут распространять русский контент на территории Украины - будут иметь определенные проблемы уже непосредственно с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами, - подчеркнул Данилов.

При этом глава СНБО признался, что работа ресурса "ВКонтакте" в данный момент блокируется лишь единицами провайдеров. Эту проблему чиновники постараются решить в ближайшее время.

Напомним, российские соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" попали под запрет в 2017 г., однако это не помешало им оставаться одними из самых популярных сайтов в Украине. Правда, в последнее время их рейтинг стремительно катится вниз.

Во-первых, многие украинцы нашли замену этим ресурсам, во-вторых, после ухода Павла Дурова, "ВК" переживает огромный идейный кризис.

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