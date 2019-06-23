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В СИЗО, где удерживают политзуника Бекирова, началась эпидемия кори

16:30
Эдема Бекирова могут заразить корью - фото 1
Эдема Бекирова могут заразить корью

Тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который попал под репрессивную машину оккупантов, угрожает заражение опасным заболеванием, которое бушует в Симферопольском следственном изоляторе.

Уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова в воскресенье, 23 июня, на своей странице в Facebook написала о том, что Эдема Бекирова содержат в медсанчасти СИЗО, куда российские террористы переводят больных корью.

В Симферополе пообещали отправить активиста Бекирова в больницу

Иммунитета от этого заболевания у политузника Москвы нет, поэтому шансы на его заражение близки к стопроцентным.

"В Симферопольском СИЗО, где содержится Эдем Бекиров, - эпидемия кори. Об этом сообщил адвокат крымского татарина. Всех больных из СИЗО помещают в медсанчасть, где находится Эдем. Он не болел корью. Из-за отсутствия иммунитета вероятность его инфицирования очень высока. Учитывая критическое состояние здоровья, его дальнейшее пребывание в СИЗО крайне опасно", – подчеркнула Денисова.

В связи с таким положением дел обмбудсвумен обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой перевести Бекирова в гражданскую больницу. Оккупанты обязаны были это сделать, выполняя решение Европейского суда по правам человека, но террористам законы не писаны.

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