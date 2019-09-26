Владимир Зеленский Дональд Трамп 112. Украина война на Донбассе

В Штатах показали жалобу разведчика на разговор Трампа с Зеленским

17:40
Трампа топят - фото 1
Трампа топят

В четверг, 26 сентября, Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выложил в открытый доступ поданную наверх внедренным в Белый дом работником спецслужб после прослушки разговора Трампа с президентом Украины.

Как оказалось, документ был адресован главам комитета по разведке Сената и Палаты представителей США Ричарду Бурру и Адаму Шиффу 12 августа.

Байден отреагировал на стенограмму "Трамп-Зеленский"

В жалобе указано, что ее следует скрыть от Конгресса. Разведчик же указал, что разговор "обеспокоил" всех сотрудников Белого дома, которые были в курсе подробностей беседы. Чиновники даже попытались заблокировать обнародование стенограммы разговора.

- В последующие за телефонным звонком дни я узнал от нескольких чиновников США, что старшие сотрудники Белого дома вмешались, чтобы заблокировать все записи телефонного звонка, особенно официальную, слово в слово, стенограмму звонка, которая была сделана, как обычно, в ситуационной комнате Белого дома. Эти действия показали мне, что чиновники Белого дома понимают серьезность того, что выяснилось в ходе звонка, - отметил агент, добавив текст комментариями сотрудника офиса Трампа, в которых указано, что президент злоупотребляет служебным положением для личной выгоды.

Напомним, главу США обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом правления которой является Хантер Байден - сын главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дональд Трамп Владимир Зеленский США разведка Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украинские представители могут быть отлучены от работы в комитетах ПАСЕ - фото 1
Делегацию Украины хотят забанить в ПАСЕ
16:20
Лукашенко "отправит" белорусов на Донбасс – заявление - фото 1
Лукашенко "отправит" белорусов на Донбасс – заявление
14:23
Нацрада лишила лицензии «112 канал». Раскрыты детали - фото 1
Нацрада лишила лицензии "112 канал". Раскрыты детали
13:18
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
24 сентября, 14:25
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 сентября, 10:35
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Загрузка...