В Штатах показали жалобу разведчика на разговор Трампа с Зеленским

Трампа топят

В четверг, 26 сентября, Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выложил в открытый доступ поданную наверх внедренным в Белый дом работником спецслужб после прослушки разговора Трампа с президентом Украины.

Как оказалось, документ был адресован главам комитета по разведке Сената и Палаты представителей США Ричарду Бурру и Адаму Шиффу 12 августа.

В жалобе указано, что ее следует скрыть от Конгресса. Разведчик же указал, что разговор "обеспокоил" всех сотрудников Белого дома, которые были в курсе подробностей беседы. Чиновники даже попытались заблокировать обнародование стенограммы разговора.

- В последующие за телефонным звонком дни я узнал от нескольких чиновников США, что старшие сотрудники Белого дома вмешались, чтобы заблокировать все записи телефонного звонка, особенно официальную, слово в слово, стенограмму звонка, которая была сделана, как обычно, в ситуационной комнате Белого дома. Эти действия показали мне, что чиновники Белого дома понимают серьезность того, что выяснилось в ходе звонка, - отметил агент, добавив текст комментариями сотрудника офиса Трампа, в которых указано, что президент злоупотребляет служебным положением для личной выгоды.

Напомним, главу США обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом правления которой является Хантер Байден - сын главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.