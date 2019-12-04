В СБУ рассказали, почему пришли в офис Медведчука

В СБУ решили посадить не Медведчука, а сотрудников его фирмы

Частная охранная фирма, которой владеет кум Путина, и которая занимается исключительно защитой собственности главаря ОПЗЖ, занималась незаконным бизнесом и нелегальной слежкой за людьми.

В среду, 4 декабря, в пресс-службе СБУ пояснили работу оперативников в офисе Медведчука на улице Большой Васильковской, 23.

По словам правоохранителей, следственно-оперативные действия проходили не только по этому адресу, но и в месте регистрации детективного агентства, а также в домах фигурантов уголовного дела о незаконной прослушке украинцев.

- Фигурирующая в деле частная детективная охранная компания за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом, - отметили в СБ. - Злоумышленники также проводили негласные меры, ограничивающие права и свободы человека. Распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение.

По факту совершения преступления охранниками Медведчука открыто уголовное дело по статье 182 УК Украины - "Нарушение неприкосновенности частной жизни", а также по статье 361-2 - "Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации" и статье 364 - "Злоупотребление властью или служебным положением".

Также сегодня следователи СБУ объявили о подозрении в совершении преступлений одному из соучредителей детективного агентства. И это явно не Медведчук, поскольку с нардепа для подобного нужно сначала снять неприкосновенность.