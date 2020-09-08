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В СБУ придумали эпичное объяснение работе магазинов B2B Jewerly

Вчера, 22:20
Магазины B2B Jewerly работают как ни в чем ни бывало - фото 1
Магазины B2B Jewerly работают как ни в чем ни бывало

Во вторник, 8 сентября, в Службе безопасности Украины предоставили крайне тупое пояснение сохранения всей схемы работы махинаторов из B2B Jewerly. Причем уровень аргументации от СБУ на этот раз оказался даже круче, чем рассказы Кивы об убитых боевиках силового крыла ОПЗЖ.

Сегодня в спецслужбе отчитались о работе по громкому делу о хищении 250 миллионов долларов у слишком доверчивых украинцах, которые тащили свое бабло ради получения бумажек об инвестировании в ювелирную компанию.

Обманувшего 600 тысяч украинцев основателя B2B Jewerly отправили под домашний арест

При этом никаких изделий, которые могли бы подкрепить ценность сертификатов, в природе никогда не существовало.

Тем не менее, в пресс-службе СБУ заявили, что магазины было решено оставить открытыми "чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на продукцию". О какой именно продукции вообще может идти речь, если ювелирка Гонты едва ли могла производить с десяток серебрянных цепочек, в службе не уточнили. Да только наглухо отбитые граждане продолжают верить в возможность отбить свои средства, заплатив аферистам и... несут в магазины деньги в виде инвестиций. Фактически же схема работает, просто на куда меньших оборотах, чем еще месяц назад.

В то же время в СБ говорят о 48 проведенных за последние две недели обысках, аресте имущества подозреваемых и избрании для Николая Гонты и его ближайшего сообщника меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Бухгалтеру же B2B Jewerly будут выбирать меру пресечения завтра.

Напомним, по данным следствия, разрекламированная тысячами СМИ компания принесли Гонте остров на Днепре, 18 элитных внедорожников по 100 с лишним тысяч долларов каждый, а также другую дорогую недвижимость.

Пирамиду злоумышленники организовали исключительно за счет рекламы в средствах массовой информации и промывке мозгов людям. Заключалась она в том, что каждому желающему выдавали вместо налички бумажки с указанием суммы "инвестиций" в некую ювелирную компанию. Подкреплены эти сертификаты, разумеется, ничем не были, а вкладчикам обещали выплату баснословных процентов.

В итоге разрастающаяся пирамида схлопнулась, но люди продолжили по инерции нести Гонте бабло. Накрыли же бизнес афериста сотрудники СБУ только после того, как он начал естественным путем закрываться.

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B2B Jewerly уголовное дело СБУ афера Обыск Новости Украина
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