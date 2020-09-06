Обманувшего 600 тысяч украинцев основателя B2B Jewerly отправили под домашний арест

Гонту отпустили под домашний арест

Пока в СБУ пытаются довести до ума расследование против создателя крупнейшей финансовой пирамиды страны и его подельников, которые украли почти 7 миллиардов гривен у доверчивых украинцев, бизнес аферистов продолжает работать.

Как бы абсурдно это ни звучало, но после прекращения всех выплат обманутому народу, официальных обвинений группировки Николая Гонты и задержания самого создателя пирамиды, люди продолжают носить баблишко в "магазины" B2B Jewelry.

В то же время сам основатель схемы имеет отличные шансы уйти от последствий и банально сбежать или зарешать с правоохранителями. Косвенно о готовности отпустить провернувшего масштабнейшую аферу свидетельствует решение Печерского райсуда Киева отпустить его из-под стражи под круглосуточный домашний арест. Как было возможно не сажать укравшего семь миллиардов злоумышленника за решетку, неизвестно.

По данным следствия, разрекламированная тысячами СМИ компания принесли Гонте остров на Днепре, 18 элитных внедорожников по 100 с лишним тысяч долларов каждый, а также другую дорогую недвижимость.

Пирамиду злоумышленники организовали исключительно за счет рекламы в средствах массовой информации и промывке мозгов людям. Заключалась она в том, что каждому желающему выдавали вместо налички бумажки с указанием суммы "инвестиций" в некую ювелирную компанию. Подкреплены эти сертификаты, разумеется, ничем не были, а вкладчикам обещали выплату баснословных процентов.

В итоге разрастающаяся пирамида схлопнулась, но люди продолжили по инерции нести Гонте бабло. Накрыли же бизнес афериста сотрудники СБУ только после того, как он начал естественным путем закрываться.