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В СБУ отказались наказывать бывшего регионала за участие в создании "ЛНР" (ВИДЕО)

Вчера, 21:40
СБУшники забили на доказательства вины террориста - фото 1
СБУшники забили на доказательства вины террориста

Экс-нардеп Владимир Струк, который в 2014-м году принимал активнейшее участие в захвате российскими оккупантами части Луганской области, не будет покаран за государственную измену и создание террористической организации.

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем, который представляет в этом деле интересы журналиста и блогера Дениса Казанского.

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По словам юриста, СБУшники фактически отказались работать по Струку, хотя первую уголовку из-за провяленного рыгом сепаратизма зарегистрировали еще в 2014-м, когда тогда еще нардеп просил Путина ввести войска. За почти шесть лет расследования преступления некогда власть имущего, работники спецслужбы даже не приблизились к сообщению ему о подозрении.

Кроме того, в Службе также находится и второе производство по Струку, которое открыли в прошлом году. К материалам дела заявители приложили видеодоказательства и показания свидетелей, но опера и следаки просто на них забили.

"Ответ по результатам приема нам предоставили достаточно быстро - менее чем через месяц. В ответе нам сообщили, что по результатам лингвистической экспертизы предоставляемых нами видео, любых призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя в действиях Струка В.А. установлено не было", - написал Маси Найем, отметив, что недавно он даже был на официальном приеме у Баканова.

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