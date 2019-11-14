В СБУ не заметили нарушений у призывавшего уничтожать Украину пропагандиста Корчевникова

В СБУ "не заметили" покатушек Корчевникова в Крым

Российский террорист Борис Корчевников, который недавно безнаказанно шатался по Киеву, а затем начал постить фоточки из поездки, "за последние пять лет ничего не нарушал", но при этом постоянно незаконно бывал в Крыму.

Расписаться в своей "слепоте", которую судя по всему, получили от наблюдателей ОБСЕ, в СБУ решили в ответе на запрос нардепа Алексея Гончаренко.

Он отправил в Службу бумаги с просьбой пояснить, как российский террорист уровня Киселева и Соловьева вообще попал на территорию Украины, а не был развернут на границе.

В ответе СБУ указали, что запрет на въезд в нашу страну оккупант получил 5 сентября 2014-го, после того, как побывал в Крыму. Но вот дальше сотрудники ведомства "не обнаружили никаких правонарушений со стороны Корчевникова". И это дичайший зашквар, ведь путинский преступник не только регулярно бывал на полуострове, но еще и каждый день занимался разжиганием межнациональной ненависти.

"В связи с нарушением Порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с ней, гражданином Российской Федерации Корчевниковым Б.В., 15 сентября 2014 ему был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет. За указанный период данных о совершении Корчевниковым Б.В. действий, которые могут нанести вред национальной безопасности не получено. 5 сентября 2019 запрет на въезд перестал быть действующим", - отрапортовали работники спецслужбы.