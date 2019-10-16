Российский пропагандист уровня Киселева тусит в Киеве, силовики бездействуют (ФОТО)

Борис Корчевников наслаждается видами Киева

Российский телеведущий канала "Россия-1" Борис Корчевников, который по своей ненависти к Украине вскоре может переплюнуть прославленных Соловьева и Киселева, свободно гуляет по украинской столице. При этом сотрудники Службы безопасности упаковать утырка не торопятся.

По некоторым данным, Корчевникова вносили в списки угрожающих национальной безопасности лиц со всеми вытекающими.

Теперь же срок действия запрета на въезд в Украину для оккупанта прошёл, а продлевать бан, судя по всему не стали.

Вот и получается, что антиукраинскую деятельность с призывами убивать наших сограждан преступник не прекратил, а его наградили возможностью наслаждаться видами Киева.

Судя по постам Корчевникова в соцсетях, в столице он развёл весьма бурную деятельность и собирает деньги на восстановление больницы для ватоголовых адептов Гундяева в Киево-Печерской Лавре.

Россиянин также участвовал в международном православном кинофестивале "Покров", который террористы проводили в Украине.

Впрочем, наверняка приезд оккупанта связан ещё и с Днём защитника Украины. По приезду в немытую он расскажет о "фашиствующих молодчиках на Майдане".

А пока фигурант базы "Миротворца" выкладывает фоточки из Киева и собирает информацию для пропагандистской работы, правоохранители ему совсем не мешают.

Вместо того, чтобы вывести оккупанта с мешком на голове на КПВВ с Россией, сотрудники вверенного Баканову ведомства, судя по всему, занимаются невесть чем. А запрет на въезд путинскому преступнику впаяют уже после его отъезда. И так быть не должно.

Более того, присутствие террориста в Украине свидетельствует о том, что пограничники отныне свободно пропускают русских через границу, в том числе и фигурантов чистилища "Миротворца", а также откровенно работающих на агрессию РФ агрессоров.