Формула Штайнмайера Евро 2020 Владимир Зеленский война на Донбассе

Российский пропагандист уровня Киселева тусит в Киеве, силовики бездействуют (ФОТО)

09:00
Борис Корчевников наслаждается видами Киева - фото 1
Борис Корчевников наслаждается видами Киева

Российский телеведущий канала "Россия-1" Борис Корчевников, который по своей ненависти к Украине вскоре может переплюнуть прославленных Соловьева и Киселева, свободно гуляет по украинской столице. При этом сотрудники Службы безопасности упаковать утырка не торопятся.

По некоторым данным, Корчевникова вносили в списки угрожающих национальной безопасности лиц со всеми вытекающими.

Олег Винник прикинулся идиотом, чтобы отмазаться от русского флешмоба

Теперь же срок действия запрета на въезд в Украину для оккупанта прошёл, а продлевать бан, судя по всему не стали.

Российский пропагандист уровня Киселева тусит в Киеве, силовики бездействуют (ФОТО) - фото 189645Вот и получается, что антиукраинскую деятельность с призывами убивать наших сограждан преступник не прекратил, а его наградили возможностью наслаждаться видами Киева.

Судя по постам Корчевникова в соцсетях, в столице он развёл весьма бурную деятельность и собирает деньги на восстановление больницы для ватоголовых адептов Гундяева в Киево-Печерской Лавре.

Россиянин также участвовал в международном православном кинофестивале "Покров", который террористы проводили в Украине.

Российский пропагандист уровня Киселева тусит в Киеве, силовики бездействуют (ФОТО) - фото 189644

Впрочем, наверняка приезд оккупанта связан ещё и с Днём защитника Украины. По приезду в немытую он расскажет о "фашиствующих молодчиках на Майдане".

А пока фигурант базы "Миротворца" выкладывает фоточки из Киева и собирает информацию для пропагандистской работы, правоохранители ему совсем не мешают.

Российский пропагандист уровня Киселева тусит в Киеве, силовики бездействуют (ФОТО) - фото 189646

Вместо того, чтобы вывести оккупанта с мешком на голове на КПВВ с Россией, сотрудники вверенного Баканову ведомства, судя по всему, занимаются невесть чем. А запрет на въезд путинскому преступнику впаяют уже после его отъезда. И так быть не должно.

Российский пропагандист уровня Киселева тусит в Киеве, силовики бездействуют (ФОТО) - фото 189645

Более того, присутствие террориста в Украине свидетельствует о том, что пограничники отныне свободно пропускают русских через границу, в том числе и фигурантов чистилища "Миротворца", а также откровенно работающих на агрессию РФ агрессоров.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Россия война пропаганда терроризм СБУ Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Кернес готов антимайданить - фото 1
Гепа создал харьковский антимайдан и призвал к реализации "формулы Штайнмайера"
14:00
Активы Коломойского будут арестованы - фото 1
"Приватбанк" выиграл апелляцию против Коломойского в Лондоне
Вчера, 18:00
Суд опустил Януковича и его свиту на 30 миллионов - фото 1
Латвийский суд разрешил конфисковать 30 миллионов у окружения Януковича
Вчера, 13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
11 октября, 10:34
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Загрузка...