В Ровно 30 человек устроили драку с перестрелкой у здания школы

09:00 19 апреля,

Полицейские ищут нарушителей, устроивших потасовку со стрельбой у школы в Ровно

Массовая потасовка произошла около 20:00 в четверг, 18 апреля, у одной из школ на улице Евгения Коновальца. Между собой дрались и стреляли около 30 человек.

Полиции, которая узнала о ЧП от позвонивших туда свидетелей, о пострадавших ничего неизвестно - никто из граждан за медицинской помощью не обращался.

Как утверждают копы, на месте преступления патрульные выяснили, что дрались между собой люди, которые приехали к школе на четырёх авто.

Некоторые машины нарушителей быстро нашли: две евробляхи «Октавии» и Lexus LX 570. "Шкоды" принадлежат 21-летним жителям Ровно, а внедорожник - 42-летнему мужчине из Здолбунова.

Во всех трёх авто стражи порядка нашли газовые баллончики, бронежилеты, балаклавы, ружья, патроны и ножи.

- На месте стрельбы криминалисты обнаружили восемь гильз от травматических пистолетов, - отметили в полиции. - По факту правонарушения открыто уголовное дело по части четвёртой статьи 296 УК Украины - "Хулиганство с применением огнестрельного оружия". В рамках производства ведётся розыск причастных к ЧП лиц. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и происхождение оружия.

Задержали ли кого-либо силовики, неизвестно, как и то, принадлежали ли стрелявшие к каким-то группировкам.

Как известно, подобные разборки со стрельбой происходят во всех уголках страны практически повсеместно. Наличие огнестрельного и травматического оружия практически у всех и каждого, а также безнаказанная деятельность криминальных группировок тому виной.