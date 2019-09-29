В российской глубинке умер основатель движения русских в Крыму

Юрий Мешков хотел умереть в России. Так и поступил

В Красногорске под Москвой скончался первый и последний президент Крыма Юрий Мешков. Ярый ватник, правивший на полуострове с февраля 1994 по март 1995 года до момента упразднения должности, был депортирован из Украины за пророссийские взгляды.

Мешкова выдворили в 2011-м году, еще когда в руководстве СБУ было огромнейшее количество российских агентов - настолько деятельность политика нарушала законы Украины.

Активно выступавший за сближение Автономной Республики Крым с РФ лидер блока "Россия" был основоположником внедрения "русского мира" на полуострове. Он старался ввести в Крыму рублевую зону, заключить военно-политический союз с Кремлем, а также добиться предоставления российского гражданства для всех желающих.

Удалось ему инициировать только одну затею - переход АРК на московское время. Остальному помешали украинские власти и внутренняя оппозиция.

С 2011-го года пособник террористов жил в России, но активно подогревал ватные умы и рассказывал о том, что крымчане "проголосовали за единение с Россией, за восстановление экономических отношений, за восстановление военно-политического союза с Россией, за всё то, что было провозглашено "Русским движением Крыма".

Помер ватник на днях в Красногорске, куда его доставили из Турции после перенесенного инсульта.