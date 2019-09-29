Террористы привезли в Крым ватных депутатов из пяти стран

Путинские террористы снова свезли в Крым проплаченных "политиков"

В воскресенье, 29 сентября, на оккупированный русскими украинский полуостров прилетели 22 ватника из Германии, США, Нидерландов, Бельгии и Норвегии. Им была поставлена задача делать вид, что "мир признает захват Крыма".

С помпезностямии улыбкой путинские боевики встречали сегодня иностранных гостей в аэропорту Симферополя.

Как утверждают оккупанты, из западных стран в Крым прилетела делегация из 22 человек. Особую гордость у русских вызывают, конечно, американцы. Подают новость о прибытии гостей из западных стран пропагандисты под соусом "там тоже есть нормальные люди, которым понятна ситуация с полуостровом".

- Цель визита делегации из пяти стран мира - укрепление связей по линии народной дипломатии. Прибыли к нам американские, немецкие, норвежские и бельгиские представители, - заявил называющий себя главой немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

На самом же деле "политиками" оказались купленные Путиным депутаты местных советов из провинций вышеупомянутых стран. Никоим образом представлять свои государства на официальном уровне, как бы об этом не хотели кричать русские, незваные украинцами гости не могут.

Всего же кандидаты на санкции пробудут в Крыму до 6 октября. За это время Аксенов и компания представит их в "Артеке", Крымском университете имени В.И. Вернадского, а также в "парламенте" полуострова. Разумеется, после всевозможных музеев ВОВ, экскурсий по местам славы залетных казаков в 2014-м году и прокачивания иностранцев дебилизмом оголтелой российской пропаганды.